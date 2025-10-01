Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава Центризбиркома Молдовы: «В этой избирательной кампании мы увидели пренебрежение юридическими нормами, а ЦИК оказался политическим пристрастным госорганом»

Юрий Чокан, экс-председатель ЦИК, дал оценку выборам.

Источник: Комсомольская правда

По мнению бывшего председателя ЦИК Юрия Чокана, то, что нынешний состав Центризбиркома отказался поставить штамп «retras» в избирательном бюллетене возле партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ, является преднамеренным действием по введению в заблуждение избирателей.

— Мы видели, как в день выборов, исключенный кандидат остался в избирательном бюллетене. Мотивации можно обсуждать. Но явным остается одно — какое-то количество голосов было выброшено, люди были введены в заблуждение, по моему мнению преднамеренно, — заявил в телеэфире Юрий Чокан.

По словам экс-главы ЦИК, все судебные и юридические вопросы в отношении электоральных конкурентов должны решаться до дня выборов:

— В этой кампании мы увидели пренебрежение юридическими нормами.

Чокан напомнил, что после всеобщих местных выборов в Молдове в 2023 году, миссия ОБСЕ в своем отчете написала, что ЦИК в своем нынешнем составе, является политически пристрастной и ее состав должен быть изменен:

— Думаю, что мы не удивимся, если и в этом отчете ОБСЕ мы увидим ту же рекомендацию, потому что мы видели, как действовала ЦИК и как принимались решения.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.

О жертвах не сообщается (далее…).

Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).

В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.

В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше