Бывший глава Центризбиркома Молдовы: «В этой избирательной кампании мы увидели пренебрежение юридическими нормами, а ЦИК оказался политическим пристрастным госорганом»

По мнению бывшего председателя ЦИК Юрия Чокана, то, что нынешний состав Центризбиркома отказался поставить штамп «retras» в избирательном бюллетене возле партии «Великая Молдова» Виктории Фуртунэ, является преднамеренным действием по введению в заблуждение избирателей.
— Мы видели, как в день выборов, исключенный кандидат остался в избирательном бюллетене. Мотивации можно обсуждать. Но явным остается одно — какое-то количество голосов было выброшено, люди были введены в заблуждение, по моему мнению преднамеренно, — заявил в телеэфире Юрий Чокан.
По словам экс-главы ЦИК, все судебные и юридические вопросы в отношении электоральных конкурентов должны решаться до дня выборов:
— В этой кампании мы увидели пренебрежение юридическими нормами.
Чокан напомнил, что после всеобщих местных выборов в Молдове в 2023 году, миссия ОБСЕ в своем отчете написала, что ЦИК в своем нынешнем составе, является политически пристрастной и ее состав должен быть изменен:
— Думаю, что мы не удивимся, если и в этом отчете ОБСЕ мы увидим ту же рекомендацию, потому что мы видели, как действовала ЦИК и как принимались решения.
