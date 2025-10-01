Захарова обличила заказчиков синхронных выпадов Санду и Зеленского в адрес Грузии

Напомним, что, в свою очередь, Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи ООН причитал, что Европа «теряет» Грузию. Иронично, что он также выказывал обеспокоенность в связи с ситуацией с правами человека в стране. А президент Молдавии Майя Санду призвала свой народ «не повторять ошибки» Грузии, а бороться за европейский путь. В ответ в грузинском парламенте предложили Зеленскому помыть рот. При этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе не захотел комментировать выпады украинского политика.