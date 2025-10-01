Российские военные нанесли мощный удар по объектам в порту в Одесской области

Российские подразделения поражают районы дислокации личного состава, военной техники и наемных формирований, а также территориальные центры мобилизации, объекты энергосистем, предприятия оборонной промышленности, пункты военного управления и узлы связи. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно акцентировал, что военные не выбирают в качестве целей жилые здания и социальные учреждения.