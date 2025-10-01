Российские военные нанесли мощный удар по объектам в порту в Одесской области

Российские вооруженные силы нанесли удар по судоремонтному предприятию в Измаиле, расположенному в Одесской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно полученным данным, поражение было нанесено по территории судоремонтного завода, являющегося частью портовой инфраструктуры. Лебедев отметил, что ранее наблюдалось прибытие со стороны Румынии нескольких военных катеров темной окраски, а также переоборудование украинских сторожевых катеров для выполнения специальных задач.
Как уточнили представители сопротивления, на промышленной площадке завода осуществляют восстановление катеров, их модернизацию для боевого применения и подготовку экипажей.
Вооруженные силы России начали наносить систематические удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через двое суток после диверсии на Крымском мосту, которая, по оценке российских официальных лиц, была организована украинскими спецслужбами.
Российские подразделения поражают районы дислокации личного состава, военной техники и наемных формирований, а также территориальные центры мобилизации, объекты энергосистем, предприятия оборонной промышленности, пункты военного управления и узлы связи. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно акцентировал, что военные не выбирают в качестве целей жилые здания и социальные учреждения.
