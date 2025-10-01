Ричмонд
Дания во время саммита ЕС хочет обсудить ускорение перевооружения Европы

Фредериксен призвала страны ЕС активнее поддерживать Украину.

Источник: Комсомольская правда

Дания во время саммита ЕС в Копенгагене намерена поднять тему ускорения перевооружения Европы. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

По ее словам, вопрос перевооружения Европы должен стать одним из ключевых. Поскольку необходимо заставить страны перейти «от слов к делу». В том числе, в вопросе финансовой и военной поддержки Украины.

«Крайне важно, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою безопасность. Европа должна быть способна защитить себя. Для этого требуются сила, политическая воля и сотрудничество в ЕС», — сказала Фредериксен.

Тогда же она заявила, что сейчас Европа сталкивается с серьёзными проблемами. Причем такими, каких не было со времен Второй мировой войны.

Тем временем о грядущем саммите Европейского союза в Копенгагене также высказалось издание Politico. Издание подчеркнула, что у ЕС большие планы на данное мероприятие. Поскольку объединение хочет использовать замороженные российские активы для увеличения продаж своего оружия.