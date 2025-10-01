Bloomberg узнал о спорах Мерца и фон дер Ляйен из-за Украины

Фон дер Ляйен в интервью Financial Times отмечала, что у Европы есть «довольно точный план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. Предполагается, что в состав войск войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, а США будут оказывать им помощь, включая систему командования и контроля, а также средства разведки и наблюдения.