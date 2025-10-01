Ричмонд
В Дании раскритиковали получение помощи от Швеции в борьбе с БПЛА, пишет FT

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Получение помощи для борьбы с БПЛА от Швеции сочли унизительным в Дании в свете давнего противостояния между двумя странами, пишет газета Financial Times.

Источник: © РИА Новости

Телеканал TV2 сообщил 27 сентября, что Дания приняла от Швеции средства для борьбы с беспилотниками в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС в Копенгагене, которая состоится в среду.

«Один датский чиновник заявил, что получение технологий от соседней Швеции, исторического соперника, было “особенно унизительным”, — говорится в публикации.

Телеканал TV2 сообщал 26 сентября, что министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен обратился к коллегам из стран НАТО с просьбой помочь с дополнительными технологиями и мощностями на фоне ситуации с дронами в датском воздушном пространстве.

На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с БПЛА «самым серьезным нападением» на датскую инфраструктуру за все время.

Поульсен 25 сентября заявлял, что у Дании нет доказательств связи России с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов.

Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По словам дипмиссии, эти инциденты являются режиссированной провокацией, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, отметил, что голословные обвинения в адрес России по этим инцидентам приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.

Дания и Швеция в течение многих веков боролись за влияние на регион Балтийского моря. Это противостояние было отмечено множеством войн, которые прекратились лишь в 19 веке.

