Аксенов: готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95%

В настоящее время готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, все школы, детские сады, поликлиники и больницы обеспечили всем необходимым для бесперебойной работы зимой. Глава Крыма подчеркнул, что все профильные службы находятся в полной готовности.
«Подчеркну, что решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима», — напомнил руководитель региона.