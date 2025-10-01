Ричмонд
Аксенов: готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95%

Соцобъекты обеспечили всем необходимым для бесперебойной работы зимой.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время готовность к отопительному сезону в Крыму составляет 95%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, все школы, детские сады, поликлиники и больницы обеспечили всем необходимым для бесперебойной работы зимой. Глава Крыма подчеркнул, что все профильные службы находятся в полной готовности.

«Подчеркну, что решение о начале отопительного сезона принимает администрация каждого конкретного города и района в зависимости от погодных условий и температурного режима», — напомнил руководитель региона.

