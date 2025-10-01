Игорь Галась стал первым вице-губернатором Кубани. Кандидатуру согласовали на заседании Законодательного собрания региона.
Игорь Галась в 2001 году был назначен начальником Финансового управления администрации Староминского района.
Затем стал руководителем Финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Староминском районе.
В 2012 году был назначен министром экономики Краснодарского края, а в 2015 году — утвержден заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим финансово-экономический блок.