Игорь Галась стал первым вице-губернатором Кубани

Кандидатуру Игоря Галася на должность первого вице-губернатора Кубани согласовали на заседании ЗСК.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорь Галась стал первым вице-губернатором Кубани. Кандидатуру согласовали на заседании Законодательного собрания региона.

Игорь Галась в 2001 году был назначен начальником Финансового управления администрации Староминского района.

Затем стал руководителем Финансового управления департамента по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Староминском районе.

В 2012 году был назначен министром экономики Краснодарского края, а в 2015 году — утвержден заместителем губернатора Краснодарского края, курирующим финансово-экономический блок.