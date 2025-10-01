Калининградская область заинтересована в обмене опытом с Беларусью в мелиорации и закупке техники

Алексей Беспрозванных отметил, что промышленный комплекс в Калининградской области один из локомотивов развития. В 2025 году регион приобретал тракторы и другую технику. Налажено взаимодействие в сельском хозяйстве. «Идем по тому плану, который с вами наметили. Из Калининградской области осуществляются поставки племенного крупного рогатого скота. Также рассматриваем возможности приобретения скота и в Беларуси», — сказал Алексей Беспрозванных.
Он отметил и инвестиционное взаимодействие. Для реализации инвестпроектов приобретаются машины и оборудование. Во время визита в Беларусь делегация ознакомилась с парком техники для мелиорации — для области это актуальное направление. «Готовим программу по модернизации системы мелиорации и со своей стороны предложили коллегам с учетом вашего опыта поучаствовать в проектных работах. В том числе вместе с вами готовы заниматься этими работами в Калининградской области», — добавил губернатор.
Алексей Беспрозванных отметил, что условия доставки хоть и усложнились, но поставщики находят пути для решения логистических вопросов. «Нам очень важно, чтобы для грузоотправителей и грузополучателей со стороны коллег из Беларуси действовала гибкая система скидок. Это позволит дальше расти в товарообороте», — сказал он.
Губернатор также рассказал о завершении строительства на территории Калининграда группой компаний «Атлантис» одного из крупнейших в России заводов по переработке молока. Здесь также открываются перспективы для взаимодействия.
Развиваются и другие значимые промышленные объекты. Так, Калининградская область с 2026 года готова будет предложить поставку литийионных аккумуляторов. Холдинг «GS Group», который производит радиоэлектронику, уже сотрудничает с крупным белорусским производителем — компанией «Интеграл». «На “ИННОПРОМе” рассмотрели, что развитие должно идти дальше», — подчеркнул Алексей Беспрозванных.
Кроме того, ГК «Автотор» заинтересована во взаимодействии с «Белкоммунмашем», «Гомсельмашем», Минским моторным заводом в части поставки автокомпонентов. В рамках предыдущего заседания совета Белорусская цементная компания и калининградское предприятие ООО КТК «Логистик» заключили соглашение на поставку цемента в Калининградскую область в 2025 году в объеме 80,5 тыс. т.
«Предлагаем белорусской стороне и участие в инфраструктурных проектах», — отметил Алексей Беспрозванных.