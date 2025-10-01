Калининградская область заинтересована в обмене опытом с Беларусью в мелиорации и закупке техники

Он отметил и инвестиционное взаимодействие. Для реализации инвестпроектов приобретаются машины и оборудование. Во время визита в Беларусь делегация ознакомилась с парком техники для мелиорации — для области это актуальное направление. «Готовим программу по модернизации системы мелиорации и со своей стороны предложили коллегам с учетом вашего опыта поучаствовать в проектных работах. В том числе вместе с вами готовы заниматься этими работами в Калининградской области», — добавил губернатор.

Алексей Беспрозванных отметил, что условия доставки хоть и усложнились, но поставщики находят пути для решения логистических вопросов. «Нам очень важно, чтобы для грузоотправителей и грузополучателей со стороны коллег из Беларуси действовала гибкая система скидок. Это позволит дальше расти в товарообороте», — сказал он.