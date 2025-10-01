Челябинский Минздрав снова в центре скандала: историю уже изучает СКР

«Мужчина обратился с видеообращением в СКР в связи с отказом в предоставлении ему жизненно важных препаратов. По данному факту следственными органами проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в комментарии.
Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе проведения проверки и по доводам обращения.
Речь идет про обращение Николая Ольховского. Он утверждает, что министерство здравоохранения Челябинской области отказало ему в предоставлении жизненно важного лекарства «по внутренним бюрократическим причинам, до 1 января 2026 года».
«Варианты как-то ускорить этот процесс они не хотят даже пытаться искать. Для меня это вопрос сохранения здоровья и жизни», — говорит автор.
«У меня спинальная мышечная атрофия. Суть моей болезни в том, что очень медленно умирают нервы, по которым сигнал от мозга доходит до мышц. (…) Останавливает отмирание нервов препарат рисдиплам. Он дорогой. Не 180 млн, как распиаренная золгенсма, но сам я его на сегодняшний день не осилю», — отмечает автор.
По его словам, причина, по которой ему не выдают препарат, в том, что вместо бесплатных лекарств получает доплату к пенсии — 1200 рублей. «Но я уже отказался от этой льготы. Как только мне сообщили, что это может стать препятствием для получения рисдиплама, 4 июня я подал в Социальный фонд заявление об отказе от монетизации льгот. Однако Минздрав решил, что до 1 января 2026 года они даже думать не будут, какие есть варианты сохранить мое здоровье», — утверждает он.