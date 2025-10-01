Челябинский Минздрав снова в центре скандала: историю уже изучает СКР

По его словам, причина, по которой ему не выдают препарат, в том, что вместо бесплатных лекарств получает доплату к пенсии — 1200 рублей. «Но я уже отказался от этой льготы. Как только мне сообщили, что это может стать препятствием для получения рисдиплама, 4 июня я подал в Социальный фонд заявление об отказе от монетизации льгот. Однако Минздрав решил, что до 1 января 2026 года они даже думать не будут, какие есть варианты сохранить мое здоровье», — утверждает он.