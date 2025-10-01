Президент Молдовы едет в Копенгаген на саммит Европолитсообщества

Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также сотрудничества между государствами-членами Европейского союза и странами, не входящими в сообщество. Первый саммит ЕПС состоялся в Праге в октябре 2022 года, а второй — в Республике Молдова, в Бульбоаке, в июне 2023 года.