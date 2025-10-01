Токаев предложил открыть университет искусственного интеллекта в Казахстане

Глава государства отметил, что сейчас каждый специалист наряду со своей основной профессией должен обладать цифровыми навыками, в совершенстве владеть и использовать возможности искусственного интеллекта в работе.
Сегодня в стране нет специального учебного заведения, обучающего специалистов искусственному интеллекту. Нужно взять в руки этот вопрос и принять конкретное решение. Я считаю, что необходимо сначала открыть исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта в нашей стране. Желательно присвоить учебному заведению специальный статус.
По его словам, в мире такая практика существует уже давно. В пример он привел специализированный университет искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Зайда в ОАЭ.
Необходимо привлекать к этой работе практику лучших учебных заведений, партнеров. Также правительство до конца года должно дать конкретные рекомендации.