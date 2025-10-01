Ричмонд
Токаев предложил открыть университет искусственного интеллекта в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев 1 октября на первом заседании экспертного совета по развитию искусственного интеллекта в рамках Digital Bridge 2025 предложил открыть специализированный университет ИИ, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: pixabay

Глава государства отметил, что сейчас каждый специалист наряду со своей основной профессией должен обладать цифровыми навыками, в совершенстве владеть и использовать возможности искусственного интеллекта в работе.

Сегодня в стране нет специального учебного заведения, обучающего специалистов искусственному интеллекту. Нужно взять в руки этот вопрос и принять конкретное решение. Я считаю, что необходимо сначала открыть исследовательский университет, специализирующийся в области искусственного интеллекта в нашей стране. Желательно присвоить учебному заведению специальный статус.

сказал президент

По его словам, в мире такая практика существует уже давно. В пример он привел специализированный университет искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Зайда в ОАЭ.

Необходимо привлекать к этой работе практику лучших учебных заведений, партнеров. Также правительство до конца года должно дать конкретные рекомендации.

резюмировал Касым-Жомарт Токаев