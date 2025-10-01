Пермский край по осеннему призыву отправит на военную службу 2 тысячи человек

Осенний призыв продлится до 31 декабря 2025 года. Командование Центрального военного округа для Пермского края поставило задание призвать на срочную службу чуть более 2 тыс. жителей Прикамья в возрасте от 18 до 30 лет. Призывной возраст в России повысили с 1 января прошлого года.