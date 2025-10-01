Пермский край по осеннему призыву отправит на военную службу 2 тысячи человек

В России с 1 октября начался осенний призыв в ряды ВС РФ. О призывной кампании в регионе «КП-Пермь» рассказали в краевом министерстве территориальной безопасности.
Осенний призыв продлится до 31 декабря 2025 года. Командование Центрального военного округа для Пермского края поставило задание призвать на срочную службу чуть более 2 тыс. жителей Прикамья в возрасте от 18 до 30 лет. Призывной возраст в России повысили с 1 января прошлого года.
«В сравнении с прошлыми годами цифра осеннего призыва для Пермского края остается прежней и не увеличивается», — дополнили в краевом ведомстве.
В целом по России на военную службу должны призвать 135 тыс. человек. Срок прохождения службы составит 12 месяцев.
В части организации призывной кампании 2025 года предусмотрены дополнения. С 1 октября призывники из Пермского края будут получать электронные повестки через Единый портал государственных услуг. Электронные повестки будут использоваться наряду с традиционными бумажными повестками и пока не заменяют их целиком.