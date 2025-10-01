Ричмонд
Киеву грозит потеря важнейшего канала снабжения ВСУ, пишет NYT

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чешская программа поиска боеприпасов для Украины может закрыться в случае победы оппозиционной партии в парламентских выборах, пишет американское издание The New York Times.

Источник: Reuters

Издание называет ее важнейшим каналом снабжения ВСУ.

«Если партия популистов-оппозиционеров выиграет парламентские выборы в Чехии, которые состоятся на этой неделе, — а опросы сулят ей победу — то ее лидеры пообещали либо свернуть программу, либо переложить ответственность за нее на НАТО, чтобы вместо этого сосредоточится на шаткой экономике страны», — говорится в материале.

Чешская оппозиционная партия «Акция недовольных граждан» критикует программу поставок боеприпасов не только за дороговизну, но и за непрозрачность из-за упора на теневые сделки, сообщает издание со ссылкой на слова члена Европейского парламента от партии Ярослава Бзоха.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансовом участии западных стран. В начале мая президент Чехии Петр Павел сообщил на пресс-конференции, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц боеприпасов.

В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.

