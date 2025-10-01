«Сломают зубы»: в Госдуме ответили на угрозы Британии в адрес Крыма

«Крымский полуостров имеет стратегическое значение и представляет собой важную составляющую национальной безопасности, экономики и культуры России, играя ключевую роль в ее развитии и укреплении международного положения. Что же касается поползновений и этих громких, но нелепых угроз в адрес Крыма, Британия и ее приспешники сломают зубы, прежде чем попытаются что-то предпринять», — сказал Белик.