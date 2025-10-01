Экс-глава района Новосибирской области превысил полномочия: суд вынес приговор

Речь идет о должностном преступлении, совершенном восемь лет назад. Александр Артемченко, являясь на тот момент главой Чулымского района, заключил муниципальный контракт. Согласно документу, власти района приобрели квартиру ребенку-сироте, которая была непригодна для жилья. При этом жилье было куплено у бизнесмена за счет средств бюджета района, предоставленных в виде субвенций из областного бюджета. В конце 2027 года глава района Артемченко подписал постановление о предоставлении квартиры сироте по договору социального найма, а 12 января заключил договор найма сроком на 5 лет. Таким образом, ущерб муниципальному бюджету от действий чиновника составил 628 тысяч рублей.