Казахстан и Туркменистан начнут обмениваться специалистами по борьбе с преступностью

Также документом определены формы сотрудничества. Это исполнение запросов компетентных органов по обнаружению, задержанию, аресту или предоставлению информации о лицах, подлежащих розыску, обмен оперативно-справочной, криминалистической и архивной информацией, обмен опытом в области предупреждения и борьбы с преступностью, обмен специалистами, а также результатами научных исследований и другие.