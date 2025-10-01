Ричмонд
Денис Паслер назначил новых членов правительства Свердловской области

Все назначенные члены регионального правительства приступили к исполнению обязанностей с 1 октября.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил новых членов регионального правительства.

Указом губернатора Дениса Паслера в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области на должности назначены:

  • Савинова Татьяна Леонидовна — заместителем Губернатора Свердловской области — министром здравоохранения Свердловской области;
  • ⁠Салихов Азат Равкатович — заместителем Губернатора Свердловской области;
  • Козлов Василий Валерьевич — заместителем Губернатора Свердловской области;
  • Швиндт Сергей Владимирович — заместителем Губернатора Свердловской области.

Они приступили к исполнению обязанностей с 1 октября 2025 года, сообщили в департаменте информационной политики.