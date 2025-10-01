Рыженков: Беларусь готовится присоединиться к Балийскому договору

Максим Рыженков рассказал, что на его встречах с партнерами из Азии, которые прошли на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, обсуждались вопросы не только двустороннего характера, но и сотрудничества в международных организациях.
«Это вопросы нашего продвижения в международных организациях. Об этом тоже шла речь с теми государствами, которые являются членами соответствующих организаций, допустим, по линии АСЕАН, и на чью поддержку мы сегодня рассчитываем, готовясь присоединиться к Балийскому процессу и быть более заметными в том регионе», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) был подписан 24 февраля 1976 года в Индонезии и заложил основу сотрудничества стран — участниц АСЕАН, определив будущий формат организации. Страны АСЕАН выразили единое мнение относительно региональной безопасности, вопросов суверенитета и мирного урегулирования конфликтов. Подписывая Балийский договор, руководители стран, основавших АСЕАН, закрепляли право каждого государства на существование, свободное от какого-либо внешнего вмешательства и внутренней подрывной деятельности.