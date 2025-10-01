Губернатор Гусев о развитии воронежских ТОСов: «Они становятся большой силой»

Особое внимание в ходе визита было уделено развитию гражданских инициатив. На встрече с активистами территориального общественного самоуправления, которое провели в Россоши, Алексей Гордеев отметил, что по факту, инфраструктура ТОС — это формирование гражданского общества, где люди объединяются для решения важных и интересных задач. В Россошанском районе в этом движении участвуют свыше 18 тыс. человек, объединившихся в 103 ТОСа — это одна из самых высоких цифр в регионе.