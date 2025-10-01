Губернатор Гусев о развитии воронежских ТОСов: «Они становятся большой силой»

Гости посетили Свято-Ильинский кафедральный собор, где ведутся масштабные восстановительные работы. Завершение реставрации храма, включающей капитальный ремонт фундамента и обновление внутренних помещений, запланировано на август 2026 года. В селе Евстратовка побывали в недавно благоустроенном парке «Белый аист». Локация была создана по инициативе местных жителей. Проект стоимостью 15,3 млн рублей стал победителем областного конкурса «Территория идей» и превратился в популярное общественное пространство с детскими площадками и летним кинотеатром. Также гости осмотрели капитально отремонтированный детский сад, обновленный по программе софинансирования «50 на 50».
«Видим эффект от этой программы, когда малыми ресурсами мы приводим в хорошее состояние действующие соцобъекты — школы, детские сады, больницы. Было принято решение увеличить ее финансирование до 6 млрд рублей», — заметил Александр Гусев.
Особое внимание в ходе визита было уделено развитию гражданских инициатив. На встрече с активистами территориального общественного самоуправления, которое провели в Россоши, Алексей Гордеев отметил, что по факту, инфраструктура ТОС — это формирование гражданского общества, где люди объединяются для решения важных и интересных задач. В Россошанском районе в этом движении участвуют свыше 18 тыс. человек, объединившихся в 103 ТОСа — это одна из самых высоких цифр в регионе.
«Они (прим. — ТОСы) на самом деле становятся большой силой, которая будет влиять на все процессы на своих территориях», — подчеркнул значимость программы развития подобных объединений губернатор Александр Гусев.
Завершился визит церемонией награждения победителей конкурса «Лучшая региональная практика». Первое место в номинации «Лучший проект по благоустройству» получила председатель объединения «Круглый дом» Мария Коротких. Говоря о дальнейших планах — активистка в том числе занимается проектом «полы молодых управленцев» — девушка рассказала о разработке специализированного чат-бота для решения бытовых проблем жителей.
Для развития территориального общественного самоуправления в Воронежской области дальше, нужно повышать уровень и расширять компетенции представителей ТОСов, отметили на встрече сами активисты. Власти пообещали поддержать. В регионе планируют расширить существующую программу обучения, включив в план блок по развитию управленческих, лидерских и Коммуникационных навыков.
«Понимаем, что власти надо работать вместе с людьми — именно гражданская инициатива помогает нам эффективно развивать и район, и область в целом», — отметил Алексей Гордеев.