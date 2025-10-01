На Дону представили нового министра инноваций

46-летний Алексей Копытов, ранее работавший первым заместителем министра инноваций Якутии, имеет многолетний опыт в телекоммуникационной отрасли.
«Алексей Леонидович прошел путь от электромеханика до технического директора в крупнейших телекоммуникационных компаниях, что гарантирует его высокую экспертность в цифровой трансформации региона», — отметил Слюсарь.
Губернатор также сообщил, что формирование состава правительства продолжается, и определил ключевые задачи на ближайший период: подготовка к осенне-зимнему сезону, завершение мероприятий в рамках национальных проектов и работа над трехлетним бюджетом области.