Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону представили нового министра инноваций

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил нового министра цифрового развития, информационных технологий и связи Алексея Копытова на расширенном заседании правительства региона 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

46-летний Алексей Копытов, ранее работавший первым заместителем министра инноваций Якутии, имеет многолетний опыт в телекоммуникационной отрасли.

«Алексей Леонидович прошел путь от электромеханика до технического директора в крупнейших телекоммуникационных компаниях, что гарантирует его высокую экспертность в цифровой трансформации региона», — отметил Слюсарь.

Губернатор также сообщил, что формирование состава правительства продолжается, и определил ключевые задачи на ближайший период: подготовка к осенне-зимнему сезону, завершение мероприятий в рамках национальных проектов и работа над трехлетним бюджетом области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше