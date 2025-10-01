«Большинство европейских лидеров отдают себе отчет в его катастрофических последствиях. Скорее всего, реакция ограничится новым витком санкционного, дипломатического и военно-технического давления, а также ускоренным военным строительством в странах Восточной Европы», — указал Алтухов.
Парламентарий подчеркнул, что в случае провокации нужны будут неопровержимые доказательства «вины России». Он добавил, что в НАТО до сих пор нет единства, вступать напрямую в конфликт на Украине или нет.
По данным Службы внешней разведки РФ, Украина предпринимает попытки вовлечь европейские страны НАТО в вооруженный конфликт с РФ. В ведомстве указали, что киевские власти, используя европейцев как прикрытие, готовы на крайние меры. В СВР заявили, что власти Киева, прикрываясь поддержкой европейцев, готовы на решительные действия, чтобы обвинить Россию в эскалации конфликта.