В Госдуме рассказали, возможен ли прямой конфликт России и НАТО

Военный конфликт России и НАТО из-за украинских провокаций возможен, но маловероятен. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Он прогнозирует, что основным инструментом наращивания напряженности останутся санкции.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Большинство европейских лидеров отдают себе отчет в его катастрофических последствиях. Скорее всего, реакция ограничится новым витком санкционного, дипломатического и военно-технического давления, а также ускоренным военным строительством в странах Восточной Европы», — указал Алтухов.

Парламентарий подчеркнул, что в случае провокации нужны будут неопровержимые доказательства «вины России». Он добавил, что в НАТО до сих пор нет единства, вступать напрямую в конфликт на Украине или нет.

По данным Службы внешней разведки РФ, Украина предпринимает попытки вовлечь европейские страны НАТО в вооруженный конфликт с РФ. В ведомстве указали, что киевские власти, используя европейцев как прикрытие, готовы на крайние меры. В СВР заявили, что власти Киева, прикрываясь поддержкой европейцев, готовы на решительные действия, чтобы обвинить Россию в эскалации конфликта.

