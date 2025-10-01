Токаев озвучил важную задачу при развитии ИИ в Казахстане

Университеты должны подготовить новое поколение отечественных инженеров, исследователей и предпринимателей, способных создавать передовые технологии, соответствующие современным мировым потребностям. В начале этого года мы запустили программу AI-Sana, по которой уже более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта. Подобные программы крайне полезны, так как именно на таких платформах лучшие проекты могут сформироваться в стартапы и получить доступ на международный рынок. Однако нельзя забывать, что глобальный спрос на специалистов в области искусственного интеллекта очень высокий и будет продолжать расти, опережая возможности системы образования по их подготовке. Поэтому каждый специалист в своей отрасли в дополнение к своей основной профессии должен освоить цифровые навыки и уметь применять возможности ИИ в своей деятельности.