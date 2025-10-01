Запад ждет поражение, заявили в МИД Белоруссии

«Новое большинство другое. И если Запад не найдет возможности встроиться в эту архитектуру формирующегося мира с усилением роли Глобального большинства, Запад ждет поражение», — приводит слова главы внешнеполитического ведомства агентство Белта.
Он пояснил, что сегодня большинство стран мира хочет вернуться к системе с двумя или несколькими полюсами силы. «Западные страны… не хотят отойти от своего доминирования, своего диктата, который на протяжении последнего времени был главным инструментом реализации их политики. Но новые страны, Глобальный Юг — я считаю, что это больше, чем Глобальный Юг, мы тоже туда входим, но мы же не Юг, — Глобальное большинство хотят немножко другого. Мы хотим уважения наших прав, наших интересов, уважения наших народов, уважения того пути, который мы выбрали, который поддержан народом, тех лидеров, которых народ выбрал, уважения их на международной арене. Мы хотим уважения наших традиций, ценностей и так далее. По всем подходам, которые приняты в Организации Объединенных Наций. Они все должны быть уважаемы», — сказал Рыженков.
Он заметил, что «эти постулаты хартии ООН на Западе не хотят воспринимать: ни равенство народов, ни уважение к пути развития». Рыженков напомнил, как в свое время европейские страны проводили в Африке колониальную политику, отнимали ресурсы, аргументируя это тем, что континент ввиду низкого развития не вправе распоряжаться своими богатствами. То есть европейцы считали, что вправе прийти в Африку и забрать все, что они хотят, пояснил он. «Сегодня фактически то же самое, только другими способами», — продолжил министр.
Глава белорусского МИД заявил, что мировые лидеры должны отбросить свои частные интересы. Он напомнил, как во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал климатическую повестку Европейского союза и после этого выступления европейцев сразу «скукожились». «Надо смотреть очень комплексно на весь объем взаимосвязанных вопросов, от которых зависит судьба человечества. Прежде всего это обращение к странам — членам Евросоюза. Им надо попытаться отказаться от своей все еще проскальзывающей теории своего превосходства: “Мы лучше всех знаем, мы лучше всех умеем, вы должны делать, как мы. У вас демократия должна быть вот такая, у вас экономика должна быть такая. Зеленая повестка у вас должна быть такая”, — сказал Рыженков. Между тем, по его словам, совсем небольшой в мировых масштабах ЕС пытается навязать миру то, что хочет.
«На самом деле вот этот клочок земли, у которого ни ресурсов сегодня нет, ни территории, ни единства национального, не понимает, что они в затяжной кризис идут, и не понимает, что они должны сегодня подходить к проектам в международном сообществе с объединительной точки зрения. Вот Китай это понимает. Поэтому у Китая все инициативы выстроены на глобальном управлении, основанном на уважении друг друга, прав человека, но с индивидуальными особенностями, традициями», — обратил внимание белорусский дипломат. «Весь мир — это взаимосвязанная такая архитектура. И она зависит от всех. Единственное решение — садиться и договариваться. Иначе тех, кто не готов сегодня садиться и договариваться, история отбросит немножко в сторону», — заключил он.