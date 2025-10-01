Запад ждет поражение, заявили в МИД Белоруссии

Глава белорусского МИД заявил, что мировые лидеры должны отбросить свои частные интересы. Он напомнил, как во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп раскритиковал климатическую повестку Европейского союза и после этого выступления европейцев сразу «скукожились». «Надо смотреть очень комплексно на весь объем взаимосвязанных вопросов, от которых зависит судьба человечества. Прежде всего это обращение к странам — членам Евросоюза. Им надо попытаться отказаться от своей все еще проскальзывающей теории своего превосходства: “Мы лучше всех знаем, мы лучше всех умеем, вы должны делать, как мы. У вас демократия должна быть вот такая, у вас экономика должна быть такая. Зеленая повестка у вас должна быть такая”, — сказал Рыженков. Между тем, по его словам, совсем небольшой в мировых масштабах ЕС пытается навязать миру то, что хочет.