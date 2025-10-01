Вячеслав Федорищев: «Я буду продолжать работать губернатором»

Я сказал о том, что губернатор — это всегда глава правительства. Это прописано в документе и не может быть по-иному, потому что если руководитель органа исполнительной власти в полной мере не губернатор, то тогда зачем нам нужен губернатор. Но есть разные модели. Есть модели, в которых это совмещено полностью. Вот о чем писали вчера коллеги. Есть модели, в которых это абсолютно разные направления работы. […] Мы сейчас не меняем самые главные устои — у нас остается отдельная должность первого заместителя губернатора — председателя правительства. И будет работать достаточно опытный наш коллега, если его поддержат при согласовании. Но конечно, работать первым заместителем губернатора после этого я не буду. Я буду продолжать работать губернатором, пока мне люди доверяют.