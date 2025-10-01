В США сочли великолепной «первую жертву» войны НАТО с Россией

Автор напоминает, что недавно самый дорогой корабль ВМС США возглавлял авианосную ударную группу на учениях в Северном море, в преддверии которых высказывались опасения о том, что к Gerald Ford незаметно приблизилась российская подлодка типа «Ясень», вооруженная гиперзвуковыми ракетами.
Вайхерх замечает, что у Gerald Ford нет «реальной защиты» от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. «В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заключает обозреватель.
В марте NI писал, что постройка Enterprise — третьего авианосца типа Ford — сталкивается с задержками из-за проблем с цепочкой поставок и нехваткой материалов.
В июне 2021 года издание The Drive сообщило, что американский авианосец Gerald Ford испытали взрывом подводной бомбы.
ВМС США получили атомный авианосец Gerald Ford в июле 2018 года. Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов). На авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов, он оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.