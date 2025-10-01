В США сочли великолепной «первую жертву» войны НАТО с Россией

Вайхерх замечает, что у Gerald Ford нет «реальной защиты» от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. «В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заключает обозреватель.