В США сочли великолепной «первую жертву» войны НАТО с Россией

Авианосец Gerald Ford Военно-морских сил (ВМС) США является легкой мишенью для российских гиперзвуковых ракет и подлодок, а в случае войны НАТО и России может стать ее «первой жертвой», считает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Брэндон Вайхерт.

Источник: U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William

Автор напоминает, что недавно самый дорогой корабль ВМС США возглавлял авианосную ударную группу на учениях в Северном море, в преддверии которых высказывались опасения о том, что к Gerald Ford незаметно приблизилась российская подлодка типа «Ясень», вооруженная гиперзвуковыми ракетами.

Вайхерх замечает, что у Gerald Ford нет «реальной защиты» от российской подлодки с гиперзвуковым оружием. «В конечном счете, несмотря на технологический прогресс кораблей типа Ford, этот авианосец представляет собой легкую мишень для российского гиперзвукового оружия и подводных лодок. Если между НАТО и Россией разразится война, этот великолепный авианосец может стать первой жертвой», — заключает обозреватель.

В марте NI писал, что постройка Enterprise — третьего авианосца типа Ford — сталкивается с задержками из-за проблем с цепочкой поставок и нехваткой материалов.

В июне 2021 года издание The Drive сообщило, что американский авианосец Gerald Ford испытали взрывом подводной бомбы.

ВМС США получили атомный авианосец Gerald Ford в июле 2018 года. Корабль считается самым дорогим в мире (13 миллиардов долларов). На авианосце предусмотрено размещение более 4,5 тысячи военных и 75 самолетов, он оснащен зенитными ракетами «корабль-воздух» средней дальности RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), корабельным зенитно-ракетным и зенитно-артиллерийским комплексами. Водоизмещение корабля — 100 тысяч тонн, длина — 332,8 метра, ширина — 40,8 метра (ватерлиния), 78 метров (полетная палуба). Максимальная скорость составляет 30 узлов. Срок службы составит не менее 50 лет.

