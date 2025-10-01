В Минске обсудили развитие туризма между Пермью и белорусской столицей

В Минске прошли первые Дни Перми, которые стали площадкой для обсуждения сотрудничества в туристической сфере. Мероприятие состоялось 29 и 30 сентября. Делегацию из Перми возглавил глава Перми Эдуард Соснин.
Одним из ключевых событий стал круглый стол, посвященный туризму. В ходе встречи Эдуард Соснин рассказал о том, какие шаги предпринимаются в Перми для привлечения туристов. Участникам представили информацию о гостиницах, транспортной инфраструктуре, общественных пространствах, а также о гастрономических и культурных мероприятиях города.
— Мы обсудили перспективы развития туризма и решили активнее сотрудничать. Пермь уже второй год подряд признается столицей гастрономического туризма в России, и мы готовы принимать гостей, создавая для них комфортные условия, — написал Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
В рамках встречи представители Минска выразили интерес к опыту Перми в развитии промышленного и гастрономического туризма, а пермские рестораторы пригласили коллег из Беларуси поучаствовать в гастрономических фестивалях. Также прозвучало предложение: минские туроператоры смогут лично посетить Пермь, чтобы оценить туристический потенциал города.
Фото: пресс-служба городской администрации.
Идея активизировать сотрудничество между двумя городами появилась в июле 2022 года, после визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Минск и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С тех пор между городами наладились деловые и культурные контакты. В октябре 2023 года, в честь 85-летия Мотовилихинского и Советского районов, был подписан меморандум о дружбе между администрациями районов Перми и Минска.