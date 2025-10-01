В Минске обсудили развитие туризма между Пермью и белорусской столицей

Идея активизировать сотрудничество между двумя городами появилась в июле 2022 года, после визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Минск и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С тех пор между городами наладились деловые и культурные контакты. В октябре 2023 года, в честь 85-летия Мотовилихинского и Советского районов, был подписан меморандум о дружбе между администрациями районов Перми и Минска.