В Минске обсудили развитие туризма между Пермью и белорусской столицей

Стороны договорились о совместной работе над новыми туристическими маршрутами.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Минске прошли первые Дни Перми, которые стали площадкой для обсуждения сотрудничества в туристической сфере. Мероприятие состоялось 29 и 30 сентября. Делегацию из Перми возглавил глава Перми Эдуард Соснин.

Одним из ключевых событий стал круглый стол, посвященный туризму. В ходе встречи Эдуард Соснин рассказал о том, какие шаги предпринимаются в Перми для привлечения туристов. Участникам представили информацию о гостиницах, транспортной инфраструктуре, общественных пространствах, а также о гастрономических и культурных мероприятиях города.

Стороны договорились рассмотреть возможность совместной работы над новыми туристическими маршрутами. В центре внимания оказались такие направления, как медицинский, промышленный и образовательный туризм. Прямой авиарейс между Пермью и Минском создаёт благоприятные условия для реализации этих планов.

— Мы обсудили перспективы развития туризма и решили активнее сотрудничать. Пермь уже второй год подряд признается столицей гастрономического туризма в России, и мы готовы принимать гостей, создавая для них комфортные условия, — написал Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.

В рамках встречи представители Минска выразили интерес к опыту Перми в развитии промышленного и гастрономического туризма, а пермские рестораторы пригласили коллег из Беларуси поучаствовать в гастрономических фестивалях. Также прозвучало предложение: минские туроператоры смогут лично посетить Пермь, чтобы оценить туристический потенциал города.

Фото: пресс-служба городской администрации.

Идея активизировать сотрудничество между двумя городами появилась в июле 2022 года, после визита губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Минск и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. С тех пор между городами наладились деловые и культурные контакты. В октябре 2023 года, в честь 85-летия Мотовилихинского и Советского районов, был подписан меморандум о дружбе между администрациями районов Перми и Минска.

