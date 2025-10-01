Ричмонд
Нового начальника назначили в Новосибирской таможне

Руководителем стал Константин Стародубцев.

Источник: Сибирское таможенное управление

Константин Стародубцев назначен на пост начальника Новосибирской таможни. Это решение было принято и подписано главой Федеральной таможенной службы России Валерием Пикалевым, сообщает пресс-служба ведомства.

С июня текущего года Стародубцев исполнял обязанности руководителя Новосибирской таможни. Ранее, с 2021 по 2025 год, он занимал должность начальника Омской таможни.

Стародубцев начал свою карьеру в таможенных органах в 1995 году, стартовав с позиции инспектора грузового отдела Кузбасской таможни Западно-Сибирского таможенного управления. С 2015 по 2019 год он также возглавлял Читинскую таможню.