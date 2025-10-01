Вениамин Кондратьев об Игоре Галасе: «Высококлассный специалист»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал назначение Игоря Галася на должность первого вице-губернатора. Напомним, предложенную главой региона кандидатуру утвердили сегодня, 1 октября, депутаты ЗСК.
Глава региона напомнил, что Игорь Галась занимает пост первого заместителя с 2021 года, а финансово-экономический блок курирует больше 10 лет. Вениамин Кондратьев назвал своего помощника высококлассным специалистом.
«Вместе мы преодолели пандемию, справляемся с санкционным давлением. Несмотря на вызовы, экономика края продолжила расти. Увеличиваются объемы ВРП и доходы бюджета: валовой региональный продукт составляет 5,5 триллиона рублей, а собственные доходы региона превышают 500 миллиардов. Это позволяет нам развивать Кубань и делать жизнь в ней комфортнее», — подчеркнул губернатор.
Кондратьев выразил надежду, что и дальше работа Галася станет такой же эффективной.
Ранее «Югополис» рассказывал, что Игорю Галасю 49 лет. Он родился в станице Староминской и имеет высшее экономическое образование. Кроме непосредственно финансовых вопросов, с декабря 2024 года Галась курировал работу оперативного штаба по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.