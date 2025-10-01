Вениамин Кондратьев об Игоре Галасе: «Высококлассный специалист»

«Вместе мы преодолели пандемию, справляемся с санкционным давлением. Несмотря на вызовы, экономика края продолжила расти. Увеличиваются объемы ВРП и доходы бюджета: валовой региональный продукт составляет 5,5 триллиона рублей, а собственные доходы региона превышают 500 миллиардов. Это позволяет нам развивать Кубань и делать жизнь в ней комфортнее», — подчеркнул губернатор.