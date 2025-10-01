Politico раскрыл, как Макрон стал неожиданным союзником Орбана по Украине

Как выяснило Politico, кроме Венгрии этот план не нравится Франции, Нидерландам, Греции и еще нескольким странам ЕС. По их мнению, изменив правила вступления, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на членство, что станет проблемой. Орбан, отмечает издание, может сыграть на этих противоречиях: Греция и Франция категорически против членства Турции (Афины также выступают против присоединения Албании), Болгария не хочет лишиться права голоса при принятии Северной Македонии, Хорватия желает заблокировать заявку Сербии.