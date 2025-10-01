Ричмонд
Радий Хабиров поздравил митрополита Никона с 75-летием

Глава республики пожелал митрополиту здоровья и поблагодарил за его добрые дела.

Источник: Группа "ВКонтакте" "Радий Хабиров"

Сегодня, 1 октября, митрополит Уфимский и Башкирский Никон отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.

«Владыка Никон пользуется заслуженным уважением всех жителей нашей республики. Он посвятил себя служению Богу и всю жизнь работает во имя мира, добра и всеобщего блага. Очень светлый и мудрый человек», — отметил глава региона.

Хабиров подчеркнул, что благодаря духовным лидерам, таким как митрополит Никон, в Башкирии многие годы сохраняются мир и взаимопонимание между представителями разных национальностей и вероисповеданий.