Радий Хабиров поздравил митрополита Никона с 75-летием

Сегодня, 1 октября, митрополит Уфимский и Башкирский Никон отмечает 75-летие. С юбилеем его поздравил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях.
«Владыка Никон пользуется заслуженным уважением всех жителей нашей республики. Он посвятил себя служению Богу и всю жизнь работает во имя мира, добра и всеобщего блага. Очень светлый и мудрый человек», — отметил глава региона.
Хабиров подчеркнул, что благодаря духовным лидерам, таким как митрополит Никон, в Башкирии многие годы сохраняются мир и взаимопонимание между представителями разных национальностей и вероисповеданий.