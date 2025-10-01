Президенту доложили о строительстве участка трассы М-12 в Башкирии

На встрече с президентом Марат Хуснуллин отметил, что в текущем году объем ремонта и ввода дорог вырос на 21% по сравнению с показателями прошлого года.
Так, в Башкирии открыт участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит. Продолжается строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря. До 2030 года планируется замкнуть новый кольцевой маршрут вокруг Калининграда. Началась реализация первой очереди КАД-2 в Санкт-Петербурге. Продолжается строительство дорог вдоль побережья Черного моря.
Несмотря на рост автомобилизации и увеличение интенсивности трафика, за 5 лет аварийность и смертность на дорогах сократились на 9%, отметил министр.
Напомним, участок Дюртюли — Ачит открывает бесшовный скоростной коридор до Екатеринбурга от Москвы и Санкт-Петербурга. В него входят трассы М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Общая длина коридора от Москвы — около 1520 километров, от Петербурга — на 1 тыс. км больше. Главное преимущество — бессветофорное движение на всем протяжении с разрешённой скоростью до 130 км/ч. Проезд будет вдвое быстрее, чем по обычным дорогам.