Президенту доложили о строительстве участка трассы М-12 в Башкирии

Напомним, участок Дюртюли — Ачит открывает бесшовный скоростной коридор до Екатеринбурга от Москвы и Санкт-Петербурга. В него входят трассы М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток». Общая длина коридора от Москвы — около 1520 километров, от Петербурга — на 1 тыс. км больше. Главное преимущество — бессветофорное движение на всем протяжении с разрешённой скоростью до 130 км/ч. Проезд будет вдвое быстрее, чем по обычным дорогам.