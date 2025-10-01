Американист рассказал, во сколько обойдется шатдаун в США

Как напоминает политолог-американист Малек Дудаков, предыдущее масштабное прекращение работы правительства США произошло зимой 2019 года и оказалось самым длительным в истории, продлившись более месяца. По текущей оценке Уолл-Стрит, нынешний шатдаун продлится как минимум несколько недель, при этом существует вероятность превысить рекорд предыдущего, поскольку межпартийное соглашение по бюджету до сих пор не достигнуто.