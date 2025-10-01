Американист рассказал, во сколько обойдется шатдаун в США

Шатдаун 2019 года
Как напоминает политолог-американист Малек Дудаков, предыдущее масштабное прекращение работы правительства США произошло зимой 2019 года и оказалось самым длительным в истории, продлившись более месяца. По текущей оценке Уолл-Стрит, нынешний шатдаун продлится как минимум несколько недель, при этом существует вероятность превысить рекорд предыдущего, поскольку межпартийное соглашение по бюджету до сих пор не достигнуто.
Дудаков напомнил, что в Сенате принятие бюджета поддержали несколько демократов, но их голосов не хватило. Также против принятия бюджета выступил либертарианец Рэнд Пол, потребовав более серьезного сокращения расходов.
Нынешний бюджет уменьшает субсидии на медстраховки, которые были введены еще Обамой в начале десятых годов. Для демократов это настоящая красная линия.
Что сегодня происходит в США
Самые насущные функции правительство США продолжит исполнять. Федеральные агенты или военные не прекратят свою работу, хоть они и не будут получать зарплату, комментирует эксперт. Остальных же могут ждать массовые чистки.
Команда Трампа хочет воспользоваться ситуацией шатдауна, чтобы ликвидировать рабочие места отправляемых в отпуска чиновников. Так, чтобы многим из них просто некуда было возвращаться после завершения шатдауна.
Эксперт считает, что демократы, в свою очередь, надеются показать администрацию Трампа безрассудной и хаотичной, обвиняя именно их в параличе правительства.
Бюджетный хаос обойдется США в 7 млрд долларов еженедельно. И он надолго отвлечет внимание Белого дома от всего, что происходит вне США.