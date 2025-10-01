Ричмонд
Эксперт раскрыл последствия европейской милитаризации для России

В ответ на инициативы лидеров Евросоюза по усилению военной мощи Европы России необходимо сохранять взвешенный подход. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Для России необходимо соблюсти баланс между достаточным реагированием на европейские инициативы и известной сдержанностью в развитии собственного потенциала», — отметил эксперт.

Как заявил Стефанович, тренд на милитаризацию Европы, проявляющийся в риторике о «российской угрозе» и необходимости укреплять оборону, должен найти отражение в стратегическом планировании РФ. При этом стоит помнить, что Евросоюз испытывает значительные трудности в оборонной отрасли, и многие ключевые проекты объединения реализуются с задержками.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила с призывом к НАТО ужесточить реакцию на действия Москвы, якобы направленные на раскол Европы.

