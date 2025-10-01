Эксперт раскрыл последствия европейской милитаризации для России

Как заявил Стефанович, тренд на милитаризацию Европы, проявляющийся в риторике о «российской угрозе» и необходимости укреплять оборону, должен найти отражение в стратегическом планировании РФ. При этом стоит помнить, что Евросоюз испытывает значительные трудности в оборонной отрасли, и многие ключевые проекты объединения реализуются с задержками.