Глава новосибирского поселка Линёво Грушевой не смог оспорить отставку

Обращение в суд было вызвано результатами проверки декларации о доходах Грушевого и его родственников, которая выявила недостоверные сведения о доходах.

Источник: Администрация Искитимского района

Решение суда первой инстанции об отставке главы рабочего посёлка Линёво Дмитрия Грушевого, поддержанное губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, было подтверждено в апелляции.

Областной суд оставил без изменений решение Искитимского районного суда от 20 июня 2025 года о досрочном прекращении полномочий Грушевого. Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Обращение губернатора в суд было вызвано результатами проверки декларации о доходах Грушевого и его родственников, которая выявила недостоверные сведения о доходах супруги и нарушения антикоррупционного законодательства. Губернатор инициировал судебное разбирательство, указывая на утрату доверия к Грушевому.

Апелляционная жалоба Грушевого была отклонена, и решение о его отставке стало окончательным.

Ранее Сиб.фм писал, что вскрылись подробности «удара» по тепловой инфраструктуре в Линево под Новосибирском.