Глава новосибирского поселка Линёво Грушевой не смог оспорить отставку

Решение суда первой инстанции об отставке главы рабочего посёлка Линёво Дмитрия Грушевого, поддержанное губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, было подтверждено в апелляции.
Областной суд оставил без изменений решение Искитимского районного суда от 20 июня 2025 года о досрочном прекращении полномочий Грушевого. Информация об этом появилась в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Обращение губернатора в суд было вызвано результатами проверки декларации о доходах Грушевого и его родственников, которая выявила недостоверные сведения о доходах супруги и нарушения антикоррупционного законодательства. Губернатор инициировал судебное разбирательство, указывая на утрату доверия к Грушевому.
Апелляционная жалоба Грушевого была отклонена, и решение о его отставке стало окончательным.
