Юрий Слюсарь представил новых членов правительства донского региона и определил ключевые задачи

Среди задач была и подготовка к осенне-зимнему сезону, и реализация национальных проектов.
Среди назначенных руководителей — министр цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Копытов, 46-летний уроженец Ангарска. У него есть опыт работы в «Почте России» и «Ростелекоме», а ранее он занимал пост первого заместителя министра инноваций Республики Саха.
«Алексей Леонидович прошел путь от электромеханика до технического директора в крупнейших телекоммуникационных компаниях, что гарантирует его высокую экспертность в цифровой трансформации региона», — отметил губернатор.
Формирование правительства продолжается, хотя ряд должностей остаются вакантными.
«Впереди, коллеги, предстоит еще ряд назначений. Ряд должностей пока остаются вакантными, хотя кандидаты подобраны, проходят необходимые проверки и согласование с профильными федеральными министерствами», — сказал Юрий Слюсарь.
При этом работа областных министерств ведется в штатном режиме.
В приоритет отнесено завершение мероприятий в рамках национальных проектов, особенно по объектам капитального строительства 2025 года.
«Есть ряд рисков, которые необходимо учитывать, но выполнить все взятые обязательства, в том числе по использованию ассигнований федерального бюджета. Нельзя допустить срывов, неосвоения средств, их возврата и штрафов», — предупредил глава региона.
Также важно завершить разработку трехлетнего бюджета, отражающего приоритеты обновленной Стратегии развития области до 2030 года.
«Прошу всех коллег сосредоточиться на выполнении этих задач», — поручил Юрий Слюсарь.