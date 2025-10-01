Круглый стол в Москве по итогам парламентских выборов в Молдове

Как объяснить финальные результаты выборов в Молдове? Что ждет республику уже в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы обсудили в Москве участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, тема дискуссии — «Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей».