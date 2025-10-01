Ричмонд
Круглый стол в Москве по итогам парламентских выборов в Молдове

Участники круглого стола в Москве подвели итоги парламентских выборов в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Как объяснить финальные результаты выборов в Молдове? Что ждет республику уже в ближайшем будущем? Эти и другие вопросы обсудили в Москве участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, тема дискуссии — «Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей».

В круглом столе приняли участие заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин и политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Модератор мероприятия — член Российской ассоциации политических консультантов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Владимир Шаповалов.

Дискуссия прошла в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».