СМИ: США массово перебросили через Атлантику самолеты-заправщики

Как пишет британская газета Daily Mail, сайты, отслеживающие перемещение самолетов в реальном времени, засекли флотилию американских самолетов-заправщиков, пересекающих Атлантический океан. OSINT-сайты в соцсети Х подтвердили, что в воскресенье вечером более десятка самолетов-заправщиков KC-135R/T (стратотанкер) и KC-46A Pegasus летели в сторону Европы, некоторые из них направлялись на авиабазу британских ВВС в Милденхолле, но из-за плохих погодных условий были перенаправлены в Прествик, прежде чем отправились на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
В последний раз Пентагон перебрасывал заправщики примерно в таком количестве за пять дней до того, как ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Бехнам Талеблу, старший директор иранской программы Фонда защиты демократий, сказал Daily Mail, что, хотя «корреляция — это не причинно-следственная связь», он не может не думать о предыдущем разе, когда США так массово отправляли свои самолеты на Ближний Восток.
Издание напоминает, что в понедельник Дональд Трамп встречался в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а во вторник министр обороны США Пит Хегсет и Трамп провели встречу с высокопоставленными американскими генералами и адмиралами. Не исключено, что часть этих встреч проходила в закрытом режиме и их итоги публично не озвучивались.
Бывший консультант Госдепартамента предположил, что массовая переброска стратотанкеров может быть реакцией США на вторжение беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.
Неспособность Дании защитить свое воздушное пространство вызывает беспокойство у Белого дома насчет того, что она не сможет обезопасить… Гренландию на фоне совместного воздушного и морского патрулирования Китая и России на формирующемся арктическом театре стратегических действий.
Кроме того, это может быть связано с крупномасштабными учениями НАТО — Cobra Warrior 25−2, — которые проходят с 12 сентября по 2 октября над Северным морем, предполагает Daily Mail.
Интернет-издание Army Recognition придерживается другой версии.
Стратегический выбор времени явно указывает на то, что ведется оперативное планирование, которое может быть направленное против иранских угроз или возможностей. Кроме того, этот шаг Вашингтона оказывает давление на Тегеран в рамках продолжающейся закулисной дипломатии по ядерной программе Ирана и демонстрирует решимость США в преддверии любых превентивных действий Израиля или совместных действий НАТО.
Танкеры-заправщики в связке с военными самолетами обеспечивают нанесение ударов на большие расстояния, особенно с использованием малозаметных платформ, таких как F-22 Raptor или B-2 Spirit, отмечает Army Recognition.