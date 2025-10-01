СМИ: США массово перебросили через Атлантику самолеты-заправщики

В последний раз Пентагон перебрасывал заправщики примерно в таком количестве за пять дней до того, как ВВС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Бехнам Талеблу, старший директор иранской программы Фонда защиты демократий, сказал Daily Mail, что, хотя «корреляция — это не причинно-следственная связь», он не может не думать о предыдущем разе, когда США так массово отправляли свои самолеты на Ближний Восток.