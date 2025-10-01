Глава МИД Беларуси раскрыл подробности подготовки зарубежных визитов Александра Лукашенко

Максим Рыженков добавил, что именно этим обуславливается большинство встреч, которые он провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, это были встречи с коллегами из стран Азии и Африки. Министр иностранных дел заметил: если говорить о практической пользе от состоявшихся встреч, то на них обсуждались конкретные параметры визита президента Беларуси в ряд стран.