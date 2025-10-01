Ричмонд
Глава МИД Беларуси раскрыл подробности подготовки зарубежных визитов Александра Лукашенко

Глава МИД Беларуси раскрыл детали подготовки зарубежных визитов Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков раскрыл журналистам детали подготовки зарубежных визитов президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.

— Вы знаете четкое поручение президента и нацеленность идти сегодня в Азию, идти очень сильно в Африку, цепляться за любые возможности по продвижению наших товаров, по продвижению инвестпроектов, по реализации совместных инициатив в области создания какого-то продукта либо его продвижения на какие-то другие рынки, — отметил глава МИД.

Максим Рыженков добавил, что именно этим обуславливается большинство встреч, которые он провел на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, это были встречи с коллегами из стран Азии и Африки. Министр иностранных дел заметил: если говорить о практической пользе от состоявшихся встреч, то на них обсуждались конкретные параметры визита президента Беларуси в ряд стран.

Глава МИД не стал озвучивать подробности. Он обратил внимание, что подготовка подобного рода мероприятий требует тишины.

— Но мы полностью отработали большой комплекс вопросов с несколькими странами в отношении визитов главы государства, — заявил Максим Рыженков.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о прочном сотрудничестве с Кипром, несмотря на непростое время.

Ранее крупный белорусский банк заявил о снижении ставок по кредитам на жилье.

Кстати, белорусский адвокат сказал, должны ли пассажиры уступать места для пожилых и инвалидов в транспорте.

