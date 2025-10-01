Что будет с экономикой Молдовы после выборов: Денег на чудо нет, а ЕС будет поддерживать только базовую стабильность власти

«Экономика не росла, социальная сфера не показывала больших успехов. Европейский союз будет выделять только минимальные фонды, чтобы поддерживать базовую стабильность власти, на проекты и компенсации коммунальных услуг зимой, но на серьёзное развитие рассчитывать не приходится», — отметил молдавский политолог Дмитрий Чубашенко на заседании Экспертного клуба Нины Димогло.
По мнению эксперта, продолжится курс на русофобию и милитаризацию, а также подавление демократических свобод.
«Многое будет зависеть от того, насколько активно оппозиция, прошедшая в парламент, сможет сопротивляться этим процессам», — считает Чубашенко.
