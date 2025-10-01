Ричмонд
В думе Екатеринбурга поддержали сокращение площади города на 14 соток

Члены комиссии думы Екатеринбурга дали согласие на уменьшение площади города на 1,4 тыс. кв. м.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснила заместитель директора департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Марина Мацкова, территория муниципалитета сократится с 114 752,33 га до 114 752,19 га.

«На этих участках расположены земли сельхозназначения, улично-дорожная сеть и объект коммунальной инфраструктуры», — пояснила она.

По словам госпожи Мацковой, Роскадастр и министерство строительства Свердловской области выявили пересечения многоконтурных и отдельных земельных участков с границами Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского округов. «Это просто уточнение границы муниципального образования на публичной кадастровой карте, координаты. Это дает нам порядок», — сказала она.

Председатель комиссии Дмитрий Сергин («Единая Россия») пояснил собравшимся, что вопрос о корректировке границ Екатеринбурга, Сысертского и Белоярского округов рассмотрят депутаты законодательного собрания Свердловской области на заседании 28 октября. Он заверил, что парламентарии учтут мнения дум об изменении площади трех муниципалитетов. Впрочем, в этом усомнился депутат от «Яблока» Константин Киселев. «Могут на нас наплевать», — добавил он. Господин Сергин этого не исключил. «Могут. Но думаю, что здесь уточнение, никакого криминала, подковерной возни нет», — подчеркнул председатель думской комиссии.

