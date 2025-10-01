Дни Никарагуа впервые проходят в Крыму

«День Республики Никарагуа в Республике Крым показывает связь дружбы и любви, которые соединяют наши народы. Мы разделяем героизм, мужество и ценности, которые есть в Крыму. Мы материализовали признание Крыма открытием почетного консульства Никарагуа на полуострове в ноябре 2020 года», — в свою очередь сказала чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в своем приветственном слове.