Посольство США в Казахстане сделало заявление из-за шатдауна

Конгресс США к 1 октября не принял законопроект о финансировании федеральных расходов, из-за чего в стране начался шатдаун. Работа части федеральных учреждений США остановлена. Сотни тысяч госслужащих отправляются в неоплачиваемый отпуск на неопределенное время. В последний раз правительство США прекращало работу в конце 2018 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа.