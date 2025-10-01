Посольство США в Казахстане сделало заявление из-за шатдауна

В связи с временной приостановкой финансирования и работы правительства обновления на данном аккаунте не будут публиковаться на регулярной основе до полного возобновления работы. Исключение составляют сообщения, касающиеся экстренной безопасности и защиты.
Услуги по выдаче паспортов и транзитных виз будут предоставляться в пределах имеющихся возможностей.
Конгресс США к 1 октября не принял законопроект о финансировании федеральных расходов, из-за чего в стране начался шатдаун. Работа части федеральных учреждений США остановлена. Сотни тысяч госслужащих отправляются в неоплачиваемый отпуск на неопределенное время. В последний раз правительство США прекращало работу в конце 2018 года, во время первого президентского срока Дональда Трампа.
Республиканцы и демократы не могут принять законопроект, так как принципиально по-разному смотрят на государственные расходы. Один из основных моментов — предоставление медицинского обслуживания нелегальным мигрантам (на этом настаивают демократы). Трамп уверяет, что финансирование этих расходов ставит под угрозу всю систему здравоохранения.