Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 1 октября: главное

Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, лица, причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности.