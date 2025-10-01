Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 1 октября: главное

Контакты РФ и Украины на высшем уровне невозможно готовить сейчас, так как Киев поставил переговоры на паузу.
Контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью.
Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему.
Киев не спешит с ответом на проекты меморандумов и предложение РФ по трем рабочим группам.
Россия предпочитает работать над укреплением своих вооруженных сил, хотя при этом остается сторонницей мира и открыта для урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем.
Кремль назвал глупыми утверждения Владимира Зеленского, будто РФ наносит ущерб Запорожской АЭС.
Это российская станция, она под нашим контролем, и поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции.
Запорожская атомная электростанция и ее инфраструктура подвергаются постоянным ударам со стороны киевского режима.
Россия надежно обеспечивает безопасность ЗАЭС в контакте с МАГАТЭ.
Все заявления президента США Дональда Трампа в Москве анализируются с большим вниманием.
ВС РФ реагируют на провокации европейцев против судоходства на Балтике.
В ряде акваторий, в том числе и на Балтике, европейские страны, прибрежные государства предпринимают очень много провокационных действий, которые, с нашей точки зрения, абсолютно не способствуют обеспечению свободы торгового судоходства.
Передача Киеву активов РФ разрушит неприкосновенность собственности.
Бумеранг будет серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями, странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности.
Все причастные к присвоению замороженных на Западе активов РФ будут призваны к ответственности и подвергнуты судебному преследованию.
Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, лица, причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности.
Кремль не считает нужным комментировать заявления бывших западных чиновников в адрес России, в том числе призывы экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму.
Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать.
Кремль не комментирует рассуждения относительно необходимости в условиях СВО присвоить звание Маршала РФ, поскольку не видит в обществе дискуссий на этот счет.
Путин посвятит большую часть речи на «Валдае» полицентричному миру. Выступление президента России не зависит от «сиюсекундной конъюнктуры».
Владимир Путин 1 октября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.