Президент Румынии допустил присоединение Приднестровья к Молдавии

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан допустил вариант, при котором Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) могла бы быть реинтегрирована в состав Молдавии на правах автономии при дальнейшем вступлении страны в Евросоюз.

Источник: AP Photo

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

«Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем со статусом, как у Гагаузии, с относительной автономией в составе Республики Молдова», — сказал Дан в интервью Euronews, подчёркивая, что привлечение региона к евроинтеграции возможно даже с учётом его особого статуса.

По мнению румынского президента, ЕС мог бы рассматривать границу союза, включающую такие автономные территории в рамках Молдавии.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против — 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали «глубокий раскол в молдавском обществе», и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

