В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма

Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно «задушить» и «сделать непригодным для жизни».
«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны, — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Что касается бывших…(министров обороны — ред.), тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимыми комментировать».
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил РИА Новости Крым, что угрозы экс-министра обороны Великобритании Уоллеса в адрес Крыма громкие, но нелепые, Лондон и его приспешники «сломают зубы» в попытках что-то предпринять против полуострова.