В Кремле ответили на угрозы Британии в адрес Крыма

Ранее Уоллес, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что британские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Украина смогла наносить ракетные удары по Крыму. По его словам, российский полуостров нужно «задушить» и «сделать непригодным для жизни».