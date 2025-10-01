В Башкирии осенью призовут более 3,5 тыс. новобранцев

Этой осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 3,5 тысячи призывников, сообщили в военном комиссариате республики. Новобранцами укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции, отметили в ведомстве. Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил составы призывных комиссий в республике.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Каждого призывника обеспечат комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.

Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. Информация о направлении электронных повесток будет вноситься в общедоступный реестр. Уведомления о вручении, а также о применении временных ограничительных мер в случае неявки без уважительной причины будут поступать в личный кабинет в «Госуслугах».

Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Всего по России в армию на срочную службу в ходе осенней кампании призовут 135 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет. Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский отметил, что они не будут выполнять задачи СВО. По его словам, все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей только на территории России.