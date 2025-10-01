В Башкирии осенью призовут более 3,5 тыс. новобранцев

В России 1 октября начался осенний призыв. Соответствующий указ 29 сентября подписал президент России Владимир Путин.
Этой осенью из Башкирии к местам прохождения службы отправятся более 3,5 тысячи призывников, сообщили в военном комиссариате республики. Новобранцами укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции, отметили в ведомстве. Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил составы призывных комиссий в республике.
Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Каждого призывника обеспечат комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут.
Что касается нововведений, то в военном комиссариате республики сообщили, что осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы «Единый реестр воинского учета».
Призывников будут оповещать как электронными, так и бумажными повестками. Информация о направлении электронных повесток будет вноситься в общедоступный реестр. Уведомления о вручении, а также о применении временных ограничительных мер в случае неявки без уважительной причины будут поступать в личный кабинет в «Госуслугах».
Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. По окончании службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.
Срок военной службы по призыву составит 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов начнётся с 15 октября текущего года. Осенний призыв продлится до 31 декабря этого года.
В военном комиссариате Башкирии открыта общественная приёмная (консультационно-правовой пункт). Позвонить в приёмную можно по телефону (347) 228−02−92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00.
Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все актуальные вопросы о призыве в армию:
Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу — (347) 253−13−48 (с 9.00 до 18.00).
Военная прокуратура Уфимского гарнизона — (347) 250−05−10 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Уфимский гарнизонный военный суд — (347) 259−14−83 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр (347) 276−56−12 (ежедневно с 9.00 до 00.00).
Добавим, 24 сентября депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий призыв в Вооружённые силы РФ в течение календарного года, то есть с 1 января по 31 декабря. По мнению одного из авторов поправок, председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, проведение этих мероприятий в течение всего года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты.
«Призывники смогут спокойно, без лишней суеты, спешки и очередей пройти необходимые мероприятия. В нынешнем цикличном призыве военные комиссариаты работают, по сути, в круглосуточном режиме», — пояснил Андрей Картаполов.
Документ также предусматривает особые сроки отправки на военную службу для отдельных категорий граждан. Например, жителей сельской местности, занятых в полевых работах, будут отправлять в армию с 15 октября по 31 декабря, учителей — с 1 мая по 15 июля, а жителей отдельных районов Крайнего Севера — 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.