США перебросили к границам России P-8 Poseidon для охоты на подлодки и БПЛА

В основе P-8 Poseidon лежит самый массовый узкофюзеляжный ближнемагистральный пассажирский самолет Boeing 737. По сути, P-8 Poseidon собирается компанией Boeing на той же линии, что и гражданские лайнеры. И это весьма выгодно с экономической точки зрения, поскольку противолодочных самолетов флоту требуется не так уж и много, и отдельный летательный аппарат создавать только в этих целях не представляется целесообразным. Надо только доработать гражданский лайнер для длительных полетов над морем на малых высотах и оборудовать его аппаратурой для дозаправки топливом в воздух.