Токаев поздравил с наступающим Днем учителя

«В нынешнее нестабильное время наряду с качественным образованием особое значение приобретает воспитание ответственности. Следует уделять этому вопросу самое пристальное внимание. Государство, школа и семья должны сообща участвовать в этом важном деле. С этого года во всех школах в учебный процесс внедряется единая воспитательная программа “Адам азамат”. Главная ее цель — привитие национальных ценностей подрастающему поколению, его воспитание в духе патриотизма. Сегодня весь народ активно участвует в этой важной работе, внося весомый вклад в реализацию концепции “Таза Қазақстан”. Общенациональное движение “Таза Қазақстан” — это не просто акция, это дело с глубоким смыслом и прямой связью с будущим нашей страны. Поэтому я хотел бы поблагодарить педагогическое сообщество за поддержку этой инициативы. В конечном итоге все это будет способствовать повышению качества нации. В целом, предстоит еще большая работа. На Августовской конференции я специально затронул ряд актуальных вопросов сферы образования. Правительству даны конкретные поручения. Министерство просвещения должно выполнять работу своевременно и качественно», — сказал он.