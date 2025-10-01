В Челябинской области по 800 рублей получили свыше 834 тыс. пенсионеров

Выплату южноуральские пенсионеры начали получать с августа. «В целом единовременные переводы будут перечислены более 845 тыс. южноуральцев — тем, кто на 1 октября 2025 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида)», — говорится в комментарии.