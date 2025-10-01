Ричмонд
В Челябинской области по 800 рублей получили свыше 834 тыс. пенсионеров

В Челябинской области по 800 рублей получили свыше 834 тыс. пенсионеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о выплате ко Дню пожилого человека, уточняет министерство социальных отношений.

Выплату южноуральские пенсионеры начали получать с августа. «В целом единовременные переводы будут перечислены более 845 тыс. южноуральцев — тем, кто на 1 октября 2025 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида)», — говорится в комментарии.

В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 676,2 млн рублей.

«Тем, кто вышел на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября», — уточнили в ведомстве.

Министерством социальных отношений предоставляется порядка 20 мер поддержки южноуральцам «серебряного» возраста. В общей сложности помощь получают свыше 830 тыс. человек, только в 2025 году из регионального бюджета на эти цели направлено более 11,5 млрд рублей, уточнили министр Наталья Лугачева.